Héctor Herrera, un competidor que va por su tercera Copa del Mundo

Un día, allá en Rosarito, Baja California, Héctor Miguel Herrera llegó con su papá y le dijo: “Quiero una bicicleta”.

—¿Cómo una bicicleta?, preguntó su papá… ¿Y el futbol? El niño, el joven quería una bicicleta, porque quería participar en una carrera. Su papá, experto en hacer de todo, con partes usadas y desechadas se la construyó, y Héctor Miguel con todo y que no era la más nueva, la más grande, la más linda, ganó la competencia.

Desde ahí se notó que el llamado Zorrillo era un competidor pleno, de esos que se dedica a ganar y a sortear todos los problemas que se le ponen enfrente.

Así comenzó la carrera de Héctor Herrera, quien va por su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022.

Para salir adelante, para superar los obstáculos que la vida misma pone enfrente, Herrera ha tenido como aliado al futbol. Sabía que jugar contra el primer equipo del Pachuca era la oportunidad de su vida, era sólo un partido en donde se iba a jugar todo su futuro. Y ese día, en lo que no era más que una práctica de pretemporada, se construyó el camino de Herrera en el futbol mexicano.

Pronto dio el salto a Pachuca, de ahí a la Selección Mexicana, y no a cualquiera, sino a la que ganó la medalla de oro en los Olímpicos de Londres 2012. No conforme con eso se fue a Europa, a Portugal donde se volvió referente con el Porto y después luchó para destacar en el Atlético de Madrid. Hoy, todo un veterano, a la puerta de su tercer Mundial, Héctor Herrera a veces agarra la bicicleta pero no para competir, sino para recordar que el espíritu de triunfo saca adelante a la gente.