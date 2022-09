'Gullit' Peña es presentado con su nuevo equipo, 'Dejaré todo en el campo'

Uno de los futbolistas mexicanos que más polémica ha generado en los últimos tiempos es Carlos ‘Gullit’ Peña, debido a sus apariciones en videos en redes sociales donde lo captan en estado inconveniente; sin embargo, esta vez su nombre luce por el nuevo club en el que jugará.

El mediocampista mexicano fue presentado de forma oficial con el equipo del Vida de la Ceiba de Honduras, en el que espera poder mostrar sus dotes futbolísticos, aquellos que lució en sus mejores tiempos como jugador del León.

El equipo catracho confió en el ‘Gullit’, pues incluso restaron importancia a los malos momentos que ha mostrado últimamente, “Para el crecimiento del equipo se ha hecho un gran esfuerzo de tener un jugador de la calidad de Carlos Peña y vamos a tener la oportunidad de sacarle provecho en la parte futbolística”, declaró el director deportivo del club, ‘Lin’ Zelaya.



Por su parte, el mundialista con la Selección Mexicana en Brasil 2014 se mostró contento por emprender esta nueva aventura en el fútbol centroamericano, “Siempre me entrego al máximo en cada partido, cada entrenamiento, pero siempre el entrenador es el que decide. Él va a decidir si me ve bien o mal, si entro de cambio o de titular. Lo que me toca es dejarlo todo en el campo”, señaló el ‘Gullit’.

Además, también habló de los temas extracancha en los que se ha involucrado, “Siempre he tomado las oportunidades que me ha dado la vida, tanto en el futbol como fuera de él. A mí nunca me gusta juzgar a la gente y nunca lo voy a hacer. Si la gente me quiere juzgar no pasa nada”, finalizó.

El también exChivas portará el dorsal 21 del Vida y espera pronto hacer su debut en el futbol hondureño, el cual ya se encuentra a media temporada del Apertura 2022.