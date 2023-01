Guillermo Ochoa se lleva, otra vez, halagos de la Serie A tras el juego ante Napoli

Una vez más Guillermo Ochoa, portero mexicano que milita en la Salernitana de Italia, se llevó halagos por parte de la Serie A.

El canterano americanista y su equipo cayeron 0-2 ante el Napoli, donde juega otro tricolor, el Chucky Lozano, y eso no fue impedimento para que las cuentas de la liga italiana aplaudiran la labor bajo los tres postes de Paco Memo.

En Twitter la Serie A compartió un video de las mejoras atajadas del cinco veces mundialista en el juego ante los napolitanos, que ayudaron a la Salernitana a no terminar el juego con un resultado más abultado.

Todo esto se dio luego del desastroso encuentro en el que el equipo de Ochoa cayó 8-2 ante el Atalanta y que provocara un sinfín de críticas al club pero también al guardameta.

Cabe recordar que Guillermo Ochoa volvió a salir del América hace algunas semanas para comenzar una nueva aventura por el futbol de Europa, en donde ya ha militado en países como Francia, España o Bélgica.

Unfortunate night for Salernitana but @yosoy8a coming up with the goods #SalernitanaNapoli pic.twitter.com/fz59OyAh9I

— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 22, 2023