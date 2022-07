Guillermo Ochoa lanza dura crítica: Es difícil ver futbol en México

Como parte de la organización previa al duelo amistoso que tendrá ante el Real Madrid (26 de julio), Guillermo Ochoa habló en conferencia de prensa y lanzó dos contundentes mensajes hacia el futbol mexicano.

El histórico portero del América reconoció que el futbol mexicano cada vez es más difícil verlo dentro del país.

“El futbol mexicano si es difícil verlo fuera de México ahora también es difícil verlo en el país. Se complica con tantos lugares, plataformas y pagar para ver un partido. La gente no sabe dónde recurrir para ver un juego cuando no está en el estadio”, declaró contundente Guillermo Ochoa.

El guardameta de la Selección Mexicana confía en que esta situación cambie en un futuro, por el bien del futbol mexicano; dice que en Europa es complicado que sigan la Liga MX.

“La línea a seguir en un futuro es buscar que la liga mexicana se unifique y se pueda ver en otros lados. Me tocó vivirlo en Europa y es complicado, los mismos compañeros y clubes no conocen tanto la liga mexicana, conocen uno o dos clubes, cuando es un Clásico no puede verse el partido y ven más otras ligas, es la realidad”.



Guillermo Ochoa pide roce contra equipos sudamericanos

Asimismo, ‘Paco Memo’ advirtió que el futbol mexicano se encuentra en “una burbuja” de la cual se debe salir si se desea crecer.

“Ojala podamos salir de esa burbuja y ayuda que podamos algún día volver a competir contra los equipos sudamericanos que nos va a ayudar más que jugar contra los de Centroamérica y Estados Unidos”, aseveró.

Enfatizó que otros de sus compañeros de Selección Mexicana han alzado la voz, pero lo toman a mal.

“Ojalá cambie en el futuro, compañeros en Europa lo han dicho, a veces lo toman a mal, pero es la realidad cuando lo vives de aquel lado y ojalá eso cambie porque eso va a ayudar al jugador mexicano, al marketing del futbol mexicano”, agregó Memo Ochoa.