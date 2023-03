Una vez más Guillermo del Toro ganó una estatuilla del Oscar, esta vez por 'Pinocho', cinta que ganó el premio a la Mejor Película Animada, en la gala de este 2023.

Del Toro, que en su discurso dedicó su nuevo Oscar a su familia, alguna vez fue cuestionado en redes sociales sobre si era seguidor del América, equipo de la Liga MX, a lo que el director y productor nacido en Guadalajara respondió: Ni madres".

Fue en el 2016 cuando un usuario en Twitter le preguntó: "Hola Guillermo, ¿es cierto que eres americanista de hueso colorado? Por favor responde que la duda no me deja dormir", se leía en una publicación que ahora ya no aparece, pues fue borrada.

De inmediato Del Toro le contestó con el "ni madres", lo que terminó por despejar las dudas sobre si el tres veces ganador del Oscar seguía a las Águilas en el futbol mexicano.

¿A quién le va Guillermo del Toro?

Aquel año (2016) cuando respondió que no le iba al América, Guillermo del Toro contestó otro cuestionamiento en el que especificó que no apoya a alguno, pero sí a un equipo de Jalisco.

"Si acaso, de chico le iba al Atlas", confesó el director mexicano en su cuenta de Twitter.