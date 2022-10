Guillermo Almada e Ignacio Ambriz van por el título… ¿y el Tricolor?

El Pachuca y el Toluca inician hoy la final y gran parte del mérito lo tienen sus técnicos: Guillermo Almada e Ignacio Ambriz, respectivamente.

El estratega uruguayo disputará su tercera serie por el título en la Liga MX, la segunda de forma consecutiva con el Pachuca.

Mientras que Nacho pudo reponerse de dos tragos amargos. Su aventura por el futbol europeo fue un fracaso y su regreso a la Liga MX con el Toluca fue un Infierno, ya que lo orilló a pagar una multa millonaria por la tabla de cocientes. Sin embargo, en este Apertura 2022 retomó el camino y el ejemplo es que hoy arranca la lucha por la undécima copa para el club.

Aunado a eso, en los últimos partidos de la temporada no sólo se juegan el título, también podría ser el puesto en la Selección Mexicana, y es que la relevancia de ambos los pone como principales candidatos para llegar, una vez que se cumpla el periodo de Gerardo Martino. A pesar de no considerar que quien gane la final del Apertura 2022 será el que tome la delantera para llegar al Tricolor, los gestos que ambos tienen al hablar del tema reflejan ilusión.

“No me queda de otra más que desearle éxito a la Selección. Hay que apoyar, que les vaya bien en el Mundial. El tiempo dirá después, yo confío en los tiempos de Dios, que son perfectos, y no me queda más que seguir trabajando en Toluca para que el día de mañana Él decida lo que sigue en mi carrera”, asevera Ambriz.

Por otro lado, no es la primera vez que se toca el tema con Almada, quien en esta ocasión decide no otorgar importancia al asunto.

“La Selección tiene un entrenador que debemos respetar. Ya he dado mi opinión y, como he dicho antes, a la Selección Mexicana que le vaya bien y también al Tata, así que no voy a hablar del tema, porque ya saben mi opinión”, aclara.