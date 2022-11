Grupo Firme reaparece ante las críticas e invita al Monday Night de la NFL

La cancha del Estadio Azteca se vestirá de gala el próximo lunes 21 de noviembre para recibir el juego entre los San Francisco 49ers frente a los Arizona Cardinals.

Un enfrentamiento que significará el regreso de la NFL a tierras mexicanas después de tres años de ausencia, y que de inmediato tras su conformación generó la alegría de los fanáticos mexicanos.



Dentro de las sorpresas que tendrá el juego se confirmó la presentación de la agrupación mexicana Grupo Firme, que será la encargada de realizar un espectáculo al medio tiempo del partido y que de inmediato generó múltiples críticas.

Situación que la agrupación dejó atrás y mediante la cuenta oficial de la NFL, realizó una invitación a todos los asistentes para disfrutar de su música y el partido en la capital del país.

"No te puedes perder el 21 de noviembre el Monfay Night Football, ánimo puro Grupo Firme", gritaron los intérpretes.



Halftime performer @GrupoFirme is ready for MNF!

: #SFvsAZ -- Monday 8:15pm ET on ESPN

: Stream on NFL+ pic.twitter.com/GaCjg1h2F2

— NFL (@NFL) November 18, 2022