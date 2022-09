El calendario del Campeonato del Mundial de Fórmula Uno de 2023 estará formado por 24 grandes premios, según aprobaron este martes por votación electrónica los miembros del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).



Así lo informa la propia FIA, que agrega que la adición del Gran Premio de Las Vegas como penúltima ronda del certamen amplia a 24 el número de pruebas de un certamen que contará con tres grandes premios en Estados Unidos, ya que se suma a las carreras de Miami (Florida) y Austin (Texas).



Today the FIA World Motor Sport Council has voted to approve the @F1 calendar for 2023.

