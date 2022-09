Giuliana Olmos conquistó el Abierto Pan Pacífico de Tokio

La tenista mexicana Giuliana Olmos y la canadiense Gabriela Dabrowski se proclamaron este domingo campeonas en el torneo de dobles del Abierto Pan Pacífico en la ciudad de Tokio.

La dupla se impuso de manera dominante por 6-4 y 6-4 a la pareja conformada por Ellen Perez y Nicole Melichan.

El resultado significó para la mexicana su quinto campeonato de dobles en la WTA, después de los títulos obtenidos en Nottingham en el año 2019, Acapulco en 2020 y los más recientes en Roma y Madrid.

That's back-to-back titles in Chennai and Tokyo for @GabyDabrowski – this time with @guguolmos once again!

Charging towards the @WTAFinals at #TorayPPO... pic.twitter.com/oBu9rZ6Bru

— wta (@WTA) September 25, 2022