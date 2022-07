Gignac no va al Juego de Estrellas por sus creencias y exige respeto

Ahora que la Liga MX ha dado a conocer la lista de los 25 futbolistas que la representarán en la segunda edición del Juego de las Estrellas contra la MLS, llama la atención la ausencia de una gran figura del balompié mexicano: André-Pierre Gignac.

En redes sociales se han dado diversas críticas porque el atacante francés no está en la nómina de la Liga MX, pese a que es su máxima figura, aunque hay una razón muy importante... Y que escapa de las manos de los directivos.



El domingo, en el cotejo ante los Xolos de Tijuana, el "Bomboro" salió con una importante lesión en el Tendón de Aquiles que lo pone en duda para los siguientes encuentros de los felinos regiomontanos, pero esa no es la causa por la que no jugará, ya que hay tiempo para recuperarse. El duelo será hasta el miércoles 10 de agosto en Minneapolis, Minnesota.

La realidad es que Gignac no está vacunado contra el Covid-19, por lo que no puede entrar a Estados Unidos y en automático se vuelve inelegible para el Juego de Estrellas. Desde que la vacunación comenzó a hacerse masiva, el Gobierno de Estados Unidos exige tener dosis contra el Covid-19 para ingresar a su territorio.

La razón por la que no se ha inmunizado contra el coronavirus es que el goleador francés no cree en las vacunas. Él proviene de una familia gitana, con creencias muy arraigadas, y una es la de no vacunarse, ya que prefieren otros métodos para combatir las enfermedades.

Por lo que no habrá poder humano que lo haga cambiar de opinión, así es que no disputará el Juego de Estrellas ni algún otro partido en Estados Unidos. Vía su cuenta de Instagram, el goleador francés solicitó respeto a su decisión y aclaró que es un tema que ya habló con la directiva de los Tigres.

"Les pedí que respetaran este tema, que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen", publicó. "Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es 100% personal".