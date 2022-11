Gerard Piqué, acompañado por su novia Clara Chía; se besaron en el Camp Nou tras la despedida del jugador

Gerard Piqué se retiro del futbol, con su amado Barcelona en la cancha del Camp Nou.

Pero desde la tribuna los más cercanos al español lo estuvieron acompañando en el juego que marcó el final de su carrera profesional y sí, ahí estuvo Clara Chía, su novia.

Ya más tarde, en un sector de la tribuna del estadio culé, Piqué apareció y fue captado por las cámaras, platicando con sus seres queridos, pero también abrazando y dándose un beso con Clara Chía, momento que de inmediato se viralizó en las redes sociales.



Piqué ha estado en medio de la polémica desde hace algunas semanas, cuando se dio a conocer que se estaba separando de la cantante Shakira y que además se le había visto con otra mujer.

Así que Clara Chía se llevó las miradas en el día en que el español dijo adiós al futbol y al FC Barcelona.

Piqué with his girlfriend Clara Chia at the Camp Nou pic.twitter.com/q3gOWHQicp

— FCB One Touch (@FCB_OneTouch) November 6, 2022