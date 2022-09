Gavin Escobar, ex ala cerrada de los Dallas Cowboys murió en un accidente

La oficina del Condado de Riverside, notificó este jueves la identificación de los cuerpos de Gavin Escobar, exjugador de la NFL y Chelsea Walsh, cerca de Tahquitz Rock dentro del San Bernardino National Forest.

De acuerdo con reportes de las autoridades, ambos habrían perdido la vida mientras escalaban una pared de roca.



Escobar fue un recluta en segunda ronda para los Cowboys en el Draft 2013 de la NFL, procedente de San Diego State.

It is with deep sadness that we announce the off-duty death of Long Beach Firefighter Gavin Escobar. Hired on February 5, 2022, Firefighter Escobar was assigned to Fire Station 3 on B-shift. pic.twitter.com/pOgBFnwH9f

— Long Beach Fire (CA) (@LBFD) September 30, 2022