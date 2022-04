Yon de Luisa pide a FIFA castigar a los que hagan actos discriminatorios, no a la FMF

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol , dio a conocer que se está en tratos con la FIFA para que el futbol mexicano ya nos sea castigado por las manifestaciones discriminatorias. O sea el grito de “Eeeh put…”.



En conferencia de prensa, De Luisa mencionó que el proceso que se abrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional (TAS), sigue vigente pero la FIFA parece que ha comprendido que se debe de castigar a quienes emiten esas manifestaciones. “El recurso que interpusimos ante el TAS, sigue su curso, igual puede durar 10 meses”, dijo el directivo.

Puedes leer: "Gerardo Martino mantiene su postura y le cierra las puertas al Chicharito Hernández"

La Federación Mexicana de Futbol fue multada y castigada con juegos de la Selección Mayor a puerta cerrada, por mal comportamiento de su afición. Mas parece que ahora, sólo se castigará a quien haga el grito, nada más. “Lo importante es lo que sí se ha hecho. En Estados Unidos, desde el verano pasado, no hemos tenido ningún grito. Además hemos tratado de hacer que la FIFA que se sancione a las persona que provocan este grito, ni a la FMF ni a la Selección y ni a la afición que si va al estadio a divertirse, que no comete actos discriminatorios. La idea es que no se sancione a los culpables”.