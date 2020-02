Yo no di las nal... para jugar futbol: 'Negro' Santos al 'Ruso' Zamogilny

Antonio Carlos Santos es conocido por ser uno de los mejores futbolistas en la historia del Club América. En los últimos años, el "Negro" también ha participado en algunos encuentros de exhibición con las leyendas del club. Últimamente, el exfutbolista brasileño ha causado polémica por su actividad en redes sociales.

Puedes leer: "Liga MX: Pumas vs América cambia de fecha"

Ahora, volvió a discutir con Damián "Ruso" Zamogilny. El exfutbolista argentino quiso analizar a los porteros con mayor efectividad en la Liga MX, fue entonces cuando el 'Negro' Santos le pidió de forma sarcástica analizar las actuaciones de Guillermo Ochoa en el Clausura 2020.

La situación subió de tono cuando el exfutbolista del Puebla le recomendó actualizarse con las nuevas herramientas de estadísticas en el futbol. A lo que Antonio Carlos Santos respondió haciendo referencia a los méritos que lo colocaron como futbolista y no necesitó de "favores" para jugar.

Otra no fui un pendejo futbolista como tú gane mi vida jugando al fútbol como un gran profesional me contrataron para jugar en Portugal campeón me contrataron en Japón de igual forma no si las nalgas para jugar al fútbol como tú https://t.co/y4jVEakVJH

— Carlos Santos (@negrosantos13) February 27, 2020