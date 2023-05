#Video Así celebraron los jugadores de Xolos la anotación de Miler Bolaños pic.twitter.com/Zs4H11AtWj — Universal Deportes (@UD_UnivDeportes) 6 de mayo de 2018

En dos días todo se derrumbó en. El viernes las Rayaditas perdieron la final ate el acérrimo rival,en la femenil.Y este sábado el equipo varonil, uno de los favoritos para llevarse el título fue eliminado poren. Fracaso depor donde se vea. Algo tiene elporque toda su hermosura no ayuda para que Monterrey pueda volverse un equipo triunfador.Antemordió el polvo. Unosque entraron de rebote a lajugando a no ganar pero tampoco a perder; jugando ratonera pero efectivamente. Triunfo de 1-2 en la vuelta,en eSuficiente para romper el proyecto delen, al que le queda un año de contrato pero ante los fracasos tan constante, quién sabe lo que sucederá.ladró y mordió.¿Qué es lo primero que les dice un técnico a sus jugadores cuando vienen con ventaja? Estén muy atentos a los primeros quince minutos, pues el rival saldrá a comerse el mundo enpasó una de dos cosas: Ose les olvidó advertirle a sus futbolistas de esto, o simplemente sus jugadores no le hicieron caso. Desde el silbatazo inicialsalió a morder, literalmente, a ir por el balón, la prensa y el gol. Idea clara: apretar el medio campo, y tomar en el mano a mano a los centrales regios. Minuto 5, roba Musto, se le da a Bolaños quien dispara, la pelota pega en Vangioni y elude apara abrir el marcador a favor e la visita.Y ya con el gol que se necesitaba Xolos se fue unos metros atrás, pero sin perder de vista el plan inicial. Apretar y mandar a sus “perros solitarios”. Minuto 22, Rivero traba, quita, y proyecta a Bou quien le roba la ventaja y la pelota a Chema Basanta, da ay el segundo se festeja. Monterrey nunca deja de luchar, de abrirse espacios. La primera que tienela vuela y las siguientes son detenidas por Gibrán Lajud. La cancha está floja. Los jugadores van fuerte al balón pero aprovechan lo resbaloso del césped y se van de la pierna.comienza a amonestar en busca de paz ya tirarse en busca de ganar tiempo. Y como en el primer tiempo Rayados no estuvo atento, en el segundo Xolos fue quien pecó. No había pasado ni un minuto cuandoasistió apara que fusilara a Laujd. El juego se abre. Rayados encima y Xolos juega a lo largo.sufre al defender,llora al no poder anotar.El Cantante se traga un penalti sobreLa desesperación cae sobre. El juego se calienta cada vez más. Faltas por todos lados, conatos de bronca por otro.ve que s ele acaba el tiempo yno sabe cómo hacer que corra el reloj más rápido.El, desesperado, mete al novatoen busca de un milagro. Pero los regates faltan o sobran. Los disparos van muy cruzados o son rebotados. Los centros nunca llegan a su destinatario. No era la noche paraNo era el fin de semana de la institución norteña. Todo se derrumbó y quién sabe donde acabará.