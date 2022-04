Wesley Sneijder se vuelve viral por su sorprendente cambio físico

Wesley Sneijder se retiró del futbol profesional en el 2019, para este 2022 regresó a un partido en beneficio y en esta ocasión causó interés no por lo mostrado en la cancha, la razón fue su cambio físico.

Sneijder formó parte del encuentro para recaudar fondos para los afectados por la guerra en Ucrania, mismo que se realizó en el SportPak Wesley Sneijder.

En dicho partido el neerlandeés lució con un claro sobrepeso, por ello la imagen donde se le observa controlando el balón se hizo viral en redes sociales.



Sneijder jugó para el Real Madrid, Inter de Milan, Ajax, Galatasay, Niza y se retiró en el Al-Gharafa del futbol de Qatar.

El exfutbolista logró con el Inter de Milan ganar la Champions League y el Mundial de Clubes en 2010.

A nivel de selección con Países Bajos asistió a las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.



SNEIJDER TUVO PROBLEAS DE ALCOHOLISMO

Tras su retiro profesional Wesley Sneijder dio a conocer que al inicio de su carrera enfrentó problemas con el alcohol, cuando era jugador del Real Madrid.

“Era joven, me gustaba el éxito, allí las cosas salieron mal. No había drogas, pero sí alcohol, me acostumbre a vivir como una estrellas”, fue lo que publicó en 2020 en una autobiografía.