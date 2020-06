En una larga entrevista concedida a la revista Rtlboulevard de Holanda, el ex mediocampista del Inter de Milán y del Real Madrid, Wesley Sneijder habló de porqué se rompió su relación con Yolanthe Cabau, su ahora ex esposa, en donde culpó a la fama, el ego, el poder y la lujuria.

"Con el tiempo todo se salió de control. Vi el dolor y la incredulidad en sus ojos, apenas podía mirarla. Me equivoqué tanto. ¿Por qué? Fama, ego, dinero, poder, lujuria. Y no fueron solo las vacaciones. También fue mi temperamento: no siempre la traté como se merecía ".

LEER TAMBIÉN: "Decepcioné a la gente, tengo que volver a ganármela: Andy Ruiz

Sobre el divorcio, mencionó. "Dicen que no nos divorciamos porque me costaría demasiado. No es una cuestión de dinero en absoluto. Espero que algún día podamos volver a ser una familia. Pero tengo poco derecho a hablar sobre esto. Porque me hicieron feliz durante años. Pero Yolanthe también tiene derecho a ser feliz ".

La actriz y conductora de televisión Yolanthe Cabau está disfrutando de su vida de soltera.