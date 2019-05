Volveremos a ser fuertes: Gerry Galindo

Los Pumas ya fueron empatados en campeonatos de Liga por los Tigres (siete). Hace ocho años que los capitalinos no levantan un título; sin embargo, abogan al renacer de la cantera para encarar la crisis.

“Antes de regresar al club, me di cuenta que Rodrigo [Ares de Parga, presidente del club] inició este proyecto del trabajo con fuerzas básicas, realmente le da la importancia y se nota con la inversión de infraestructura, me sorprendió ver la ‘Cantera 2’, tenemos instalaciones de primera, una nueva casa club y un hotel”, expresó Gerardo Galindo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Pese al mal momento del primer equipo, el Club Universidad ostenta en este semestre los títulos de la Liga Premier, Sub-17 y Sub-14, este último obtenido bajo la batuta del Gerry.

“Los resultados ahí están, ya hay campeonatos y veo gente lista para llegar pronto al primer equipo.

Estoy muy emocionado por el título, en mi regreso a la institución que me vio nacer como jugador estoy agradecido con todos los preparadores y la directiva por su confianza. Aceptamos que los resultados no se han dado [en la Liga MX], pero hay más cosas que la afición no ve, y es el trabajo de las menores”, concluyó el excentrocampista. “Volveremos a ser fuertes y a nutrir a la Selección”.