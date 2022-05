Vinícius Júnior aporta hat-trick en la goleada del Real Madrid al Levante

Cinco años después, apabullado por el campeón, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu (6-0), el Levante descendió de forma matemática a La Liga a falta de dos jornadas y de dos plazas más hacia el abismo, en el que aún no ha caído el Alavés, superviviente por ahora por la derrota del Cádiz ante la Real Sociedad (3-0), que se clasificó por tercer año seguido para Europa, como sólo había hecho hace 40 años.

Salvados esta jornada ya el Elche y el Espanyol, la lucha contra las dos últimas plazas a Segunda se concentra en cinco equipos. El Alavés, penúltimo, con 31 puntos, y el Mallorca, antepenúltimo, con 33, están en descenso. Getafe (38 puntos), Granada (37) y Cádiz (35) dependen de sí mismos. Dos perderán la categoría, como hizo este jueves el Levante, devorado por el conjunto blanco, en el que Karim Bemzena alcanzó a Raúl González como el segundo máximo goleador de la historia del club (323 tantos). Por delante sólo le queda Cristiano Ronaldo: 451.



La derrota es definitiva para el Levante. Ni un hipotético empate a puntos con el Cádiz ni una triple igualdad con el equipo amarillo y el Mallorca (con el Alavés no puede ser porque ambos se miden en la siguiente jornada y no pueden ganar los dos) ni ninguna carambola lo permite esquivar el descenso que fue su destino durante meses, al que se rebeló desde febrero y que ya es un hecho en mayo. No ha logrado cambiar su horrible primer semestre. Sumó sólo 8 puntos en la primera vuelta, 21 en la segunda.

El desafío fue tremendo. Antes y durante la temporada. También este jueves. Para seguir con vida debía ganar en el Santiago Bernabéu, en la casa del campeón, donde aguardaban, de vuelta al once titular, los cuatro jugadores más cruciales del bloque de Carlo Ancelotti: Karim Benzema (un gol y una asistencia), Luka Modric (dio tres asistencias en los primeros cuatro goles), Vinicius (dos tantos) y Thibaut Courtois.

Por si fuera poco, mientras divisan la final de la Liga de Campeones del próximo 28 de mayo. No hubo tregua para el conjunto valenciano, derrotado desde el minuto 12, con el 1-0 de Ferland Mendy, hasta el final. Le siguieron el 2-0 de Karim Benzema, el 3-0 de Rodrygo, el 4-0 (aún en el primer tiempo), el 5-0 y el 6-0 de Vinicius y un montón de ocasiones. Una exhibición.