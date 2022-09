VIDEO: Peleadora australiana noquea a su rival y celebra en topless

Tai Emery debutó este sábado en un evento de la BKFC, un organismo que realiza eventos oficiales de boxeo sin guantes y lo hizo con el pie derecho.

Después de unos segundos de intensa pelea con Rung-Arun Khunchai, la luchadora de origen australiano logró noquear a su rival con un fuerte gancho de derecha para llevarse el triunfo.



Después de ver a su rival en la lona y ante la ovación de los aficionados, Emery acudió a las cuerdas y ante ese momento de euforia se levantó la blusa ante las miradas de cada uno de ellos.



Welp, thats one way to celebrate a win. Welcome to BKFC!

“Interesting celebration, haven’t seen that one before” pic.twitter.com/cWT5TeUo1X

— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) September 3, 2022