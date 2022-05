VIDEO: Así fue la despedida de Erling Haaland con el Borussia Dortmund

El delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland se despidió de su afición antes del inicio del encuentro que su equipo disputó ante el Hertha en el Signal Iduna Park, de la última jornada de la Bundesliga.

Fueron unos prolegómenos emotivos. Además del noruego ,que jugará las próximas temporadas en el Manchester City, otros jugadores dijeron adiós y fueron destacados por la entidad. Es el caso de Axel Witsel, Marcel Schmelzer que ha pasado toda su carrera en la entidad, Roman Burki o Marwin Hitz.



Además, fue especial el homenaje para el director deportivo Michael Zorc, que abandona el club después de 44 años y que no pudo contener las lágrimas antes del saque inicial. Todo el fondo norte desplegó el nombre de la leyenda del Dortmund artífice de fichajes clave en los últimos años.

Haaland fue reconocido por toda la afición que asistió al estadio. En el centro del campo los representantes de la entidad le entregaron unos recuerdos junto a una enorme fotografía con su imagen y la frase "gracias Erling".

El atacante fue aplaudido por sus compañeros y ovacionado por la afición. Se dirigió a uno de los fondos y devolvió el cariño a los seguidores. Haaland deja el Borussia Dortmund después de dos temporadas y media en las que ha anotado 85 goles y ha logrado una Copa de Alemania.



It has been nothing but an honour to wear this shirt. At @BVB, I've spent memorable moments, met special people, not to mention a fanbase that has been always our extra man on the pitch. The Yellow Wall is truly incredible. I'll never forget any of this! Thank you all! pic.twitter.com/MegplT4y7B

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 14, 2022