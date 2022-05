VIDEO: Aficionados del Frankfurt invaden la cancha para festejar el pase a la final de la Europa League

El estadio Deutsche Bank Park vivió una locura de partido, el Eintracht Frankfurt recibió al West Ham para definir al finalista de la Europa League.

Rafael Santos Borré Maury hizo la única anotación del partido al 26’, lo que significó el 3-1 en el marcador global y por ello los aficionados no dejaban de brincar en la tribuna.

La fiesta que comenzó en las gradas se trasladó a la cancha cuando el árbitro central pitó el final del partido y significó el pase a la final del Frankfurt.



Scenes at FT when Eintracht Frankfurt reached their first European final in 42 years.

