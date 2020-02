Vicky Tovar ahora es asesora en Tercera División

Virginia Tovar es un ícono del futbol mexicano. Fue la primer y púnica hasta el momento, mujer que ha dirigido en un juego de la Primera División varonil, allá por el 2004.

Hoy sigue ligada al arbitraje como asesora en la Tercera División, y sigue en la lucha por hacer que los derechos de la mujer se respeten, no sólo en cuestión de seguridad,d e justicia, sino en cuestión de igualdad porque se pregunta ¿cuál es la razón por la que ninguna otra árbitro ha vuelto a pitar en la ahora llamada Liga MX.

Pero sobre el Paro Nacional de mujeres convocado para el 9 de marzo, Vicky Tovar opina: “Espero participar, dicen que no va a existir represalias si participas… Creo que somos una parte importante en la sociedad y en este caso lo que se señala es la exigencia de justicia de la mujer mexicana por los recientes casos de feminicidios”, comenta.

Acepta que la mujer ha ganado espacios: “Muchos dicen que hemos avanzado en eso de la igualdad, en eso de la seguridad y creo que sí, pero ha sido muy lento. Debuté en el 2004 (en un juego Irapuato-América) y hasta ahorita no ha habido otra mujer árbitro en Primera División, esto dice algo, no que no haya apoyo, porque hay oportunidades en Segunda, en la Femenil, en el Ascenso, pero todavía no hay otra mujer árbitro en Primera… No sé por qué”.

Ojalá, añade, que “este movimiento provoque un eco importante. Es un día después del ´Día Internacional de la Mujer’ y no queremos nada más que igualdad de trabajo y en todos los derechos. Si bien hay mujeres que son flojas, hay otras que somos trabajadoras, que la hacemos de papá y mamá, que haces el doble que el hombre, porque además de trabajar diez horas, regresamos a hacer comida, a la lavada, a ver a los niños. En serio, espero que este paro nacional sea importante en muchos sentidos y que nos valoren mucho más”…

-¿Qué hace Virginia Tovar actualmente?

“Sigo trabajando en la Comisión. Duré dos torneo en el VAR, y ahora soy asesor en Tercera División, pero quiero mucho más. He sido inspectora de FIFA, asesor en Concacaf, en Primera, en Segunda, pero sé que esto es de preparación… Ahora sólo espero que volteen los ojos ha Vicky Tovar, porque queremos ser parte del arbitraje de ahora, pero esas oportunidades hay que ganárselas”.

-Pero… ¿porqué con toda la experiencia y capacitación, está hasta la Tercera División?

“Pregúntenselo a (Arturo) Brizio (presidente de la Comisión de Arbitraje). Él me apoya, sí, pero creo que empezar de tercera… Recalco, hay que esperar a que se dé otra oportunidad”.

-¿Estas en Tercera por cuestión de procesos o por una cuestión de género?

“No sé, a veces siento que es cosa de géneros, porque algo que me debido haber quedado de todos los conocimientos y la experiencia que tengo, pero respeto los procesos, los respeto”.