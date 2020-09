Las redes sociales se fueron encima de TUDN, televisora del Clásico Nacional, por “esconder” una repetición polémica, que parecía penalti para el Guadalajara.

Una barrida de Jorge Sánchez sobre Uriel Antuna pasó de largo en la transmisión y fue por los televidentes, quienes presionaron hasta forzar la repetición.

PUEDES VER: Así se vivió la caravana de la afición americanista, previo al América vs Chivas

“Me confirma producción que pasaremos la jugada”, dijo Paco Villa.

TUDN sí pasó la acción, un par de veces, y los comentaristas de la misma casa del América aseguraron que no había penalti para las Chivas.

En redes sociales, acusaron a Televisa de querer esconder la repetición…

Se les acabaron las repeticiones o por que ya no pasaron la del penal que no se marcó a antuna hijos de su puta madre!! @TUDNUSA @TUDNMEX @Televisa

La jugada del supuesto penal en el América vs chivas ¡SI FUE PENAL a favor de las chivas! ¿Por que @Televisa @TUDNMEX no hablan al respecto y solo una repetición, muy rapida por cierto, pasaron y no analizaron a fondo?

Y eso que no le voy a las chivas

— Israel (@isralvarezm) September 20, 2020