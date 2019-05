'Tuca', criticado de lejos, porque de frente "se zurran"

La felicidad ha acompañado a Ricardo 'Tuca' Ferretti después de vencer al León y levantarse junto con los Tigres como los campeones del Clausura 2019.

El brasileño de nueva cuenta salió campeón como técnico de los felinos en la Liga MX y en entrevista para Mediotiempo, habló de como es su relación con la afición no sólo de la 'U', sino con los rivales de ciudad, los Rayados del Monterrey.

“Que la gente dice, que esto, que el otro (sobre su trabajo como DT), pero la realidad es que yo salgo a la calle y nunca me ha tocado”, aseguró Ferretti, quien acepta saber que se dicen cosas de él, “sé que hay (esos comentarios), no le caigo bien a todos, pero de verdad, nunca me ha tocado”.

El estratega multicampeón en el futbol mexicano, recordó su paso como jugador por los Rayados, “Todo el mundo sabe que jugué en Monterrey, la gente de Rayados me ha dicho, 'Tuca', te felicito, no somos anti-Tigres, así como tú que no eres anti-Rayados, piden fotos, esas cosas me dan un gusto enorme”, señaló.

Ricardo, en tono de broma, habló sobre los pequeños grupos de aficionados que le gritan “fuera Tuca” durante los partidos, “de frente se zurran”, expresó el entrenador para después soltar una carcajada, “no, no es cierto, al menos aquí en el estadio, según mi cálculo, el 75 por ciento, si no están de acuerdo, no están inconformes”, puntualizó.

El cuadro universitario llegó a siete títulos de la Primera División al conquistar el Clausura 2019, además, Ferretti empató a Ignacio Trelles como DT más ganador de campeonatos en el futbol mexicano.