Tomás Boy, molesto por las facilidades de las Chivas ante Necaxa

La derrota ante Necaxa no dejó para nada satisfecho a Tomás Boy, quien no dudó en exhibir su molestia tras el mal nivel futbolistico que mostró su equipo esta tarde, lo que se convirtió en su segunda derrota consecutiva y además, perdiendo el invicto como local en la actual campaña.

"En el primer tiempo no podemos permitirnos lo que pasó. El equipo quiere componer y a veces no da tiempo, no me quedo conforme, hemos hecho un partido muy irregular y la verdad estoy muy molesto. En un partido no se pierde o se gana en un tiempo. No es la mejor forma en que este equipo puede jugar, hemos sido muy pasivos en la marca y fue fundamental en el primer tiempo".



Para el partido de hoy, el 'Jefe' presentó una formación diferente a la usada anteriormente, utilizando en esta ocasión una línea de 4 defensores en el fondo, brindándole más libertad a Isaac Brizuela.

El estratega de las Chivas aseguró que este movimiento táctico se debió al resultado de la semana pasada.

"La otra formación ya no me estaba dando, nos metieron cuatro goles el otro día. Sentí que esa parte no nos iba a dar nada. Me puedo equivocar, estoy sujeto a ello, como cualquiera. Uno debe hacer conciencia de que no debe permitir ese tipo de goles".





LA LUCHA POR EL TÍTULO DE GOLEO

En el duelo entre Chivas y Necaxa, además de los tres puntos, los delanteros estelares de ambos clubes disputaban una lucha más en el camino hacia el campeonato de goleo de la Liga MX.

El primero en tomar la estafeta del liderato fue Maximiliano Salas. El argentino dejó sembrado a Oswaldo Alanís al recibir el balón en el área grande, giró hacía su izquierda y definió al poste más lejano de Antonio Rodríguez para poner en ventaja a los Rayos y además, compartir la cima de la lucha goleadora con J.J. Macías.

Por su parte, Alan Pulido también entró a la batalla, sin embargo, la lucha fue más complicada en su caso, pues con el marcador en contra se adueñó del Guadalajara y las ocasiones generadas hacia el frente no tuvieron la claridad necesaria.

Debido al trámite del encuentro, y con el partido inclinado en su totalidad a favor de la visita, las llegadas de peligro en ambas porterías fueron escasas.

Tras la anotación del Guadalajara, el estratega 'Memo' Vázquez decidió sacar del terreno de juego a Maxi Salas, dejando sin resguardo el liderato de goleo. Mientras que Pulido se mantuvo en la cancha durante los 90 minutos del encuentro.

El partido culminó y el mexicano Pulido, dejó su lugar en la cima de la tabla de goleo en manos de Maximiliano Salas y su compatriota, J.J. Macías.