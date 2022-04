Ignacio Ambriz, técnico de los Diablos Rojos del Toluca afirmó que el triunfo ante el Puebla “nos liberó, estábamos tensos, no estábamos bien, pero nos ayudó mucho salir. Ese grito que se oyó en el vestidor, fue muy bueno para todos”.

El derrotar al Puebla, tiene mérito: “Era el momento de reajustarnos. El equipo no paró de correr ante un adversario que está muy bien dirigido. Se han hecho las cosas muy bien, pero solo son tres puntos en casa, donde no habíamos ganado”.



Ambriz cambió hasta su forma de jugar, su formación, y Ambriz aceptó que las necesidades mandan: “Habíamos estudiado a Puebla, un equipo que presiona muy bien, hace marcas personales, busca que te equivoques por dentro. Había que saber utilizar a Ian González como poste, para aguantar la pelota y cambiar rápido. Necesitábamos ganar y no porque así seguía yo o algo así, sino porque debíamos mucho en casa”.

¿Toluca ahora jugara de otra forma?

“Mi cuerpo técnico me dio alternativas y me dijeron que la línea de cinco nos daba oportunidad de no jugar tan abiertos. Fueron dos semanas importantes, nos ayudó a relajarnos a recomponer por lo menos este día. Muchos que tenían tiempo de no jugar, aparecieron y lo hicieron bien, y no por mí, sino para el equipo”.