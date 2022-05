Juan Pablo Vigón, jugador de los Tigres, protagonizó una de las jugadas polémicas en el duelo de ida contra Cruz Azul. Minutos después de que Nicolás López fuera expulsado por golpear a Luis Abram en el rostro, el volante regio recibió de parte del cementero Cristian Tabó un golpe en una acción similar y sólo fue amonestado.

Vigón simplemente no entiende por qué no se usó el mismo criterio, pero… “Hay que dejarlo pasar y concentrarnos en ganar la vuelta. No podemos confiarnos”. “Si me da, pero… Ya está, no se expulsó, pero a Nico sí. No sé…”.



La polémica la quieren dejar atrás: “No nos meteremos con el arbitraje. Son personas y su criterio se respeta. No son cosas que estén en nuestras manos. No hay que distraernos por las decisiones de los árbitros”.

Al final de cuentas, “lo que queda es no desconcentramos, nos queda ser profesionales y ahora hay que sacar el resultado de local”, mencionó.

