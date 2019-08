Tigres se niega a dar zona mixta y toma decisiones sobre América

Tigres salió con la novedad de decidir que a partir de ahora no habrá zona mixta después de sus encuentros, ni para el local, ni para al visitante.

Con el pretexto de una remodelación, la cual le hace mucha falta al estadio Universitario, ahora los vestidores tienen acceso directo al camión de los equipos, que de esta forma no tendrán contacto con los medios.



#Video Así se fue el América del Universitario, luego de empatar 1-1 ante los Tigres pic.twitter.com/3OxYD5SGL3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 25, 2019

¿Qué dirá de esto la Liga MX?

En el reglamento sólo habla de que tienen que ir los técnicos a conferencia de prensa, y si no lo hacen, habrá multa. Aunque al 'Tuca' Ferretti eso le vale. No se habla de zona mixta. Se habla de que ahora se va a imponer la antigua moda de hacerlo inmediatamente después de terminado el juego ¿en la cancha?, aunque también se espera que esto sea cuestión de acomodarse a la remodelación y si no... ¿Qué tanto derecho tiene Tigres de decidir sobre el rival, si quiere tener contacto con los medios o no?