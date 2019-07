Tesillo apresuró su llegada a México por las amenazas de muerte

William Tesillo, seleccionado de Colombia en la pasada Copa América, aceptó que cuando le llegaron amenazas de muerte por haber fallado el penalti que eliminó a su equipo, en verdad se preocupó, pero ahora que está en México se siente mucho más tranquilo por su familia.

“Mi familia al principio estaba un poco preocupada, ahorita ya estamos más tranquilos, obviamente estamos acá. Sé que un penalti no te define el jugador que eres o no, lastimosamente erré, pero uno entrena para dar lo mejor; salí tranquilo por esa parte mi familia también lo está, y ya enfocado en lo que es ahorita en León”, acotó.



El defensa ya se reportó con el León. “Estoy feliz de estar acá nuevamente, me dieron cinco días de descanso y ahora incorporarme a hacer las cosas de la mejor manera”, dijo.

El zaguero señaló que como estuvo en intensa actividad está en ritmo, por lo que sólo debe ponerse al mismo nivel que sus compañeros en lo físico.

“Creo que estoy bien, no perdí tanto, son cinco días que hay que recuperar en la parte física y ya poder estar con el grupo", apuntó.

Explicó que tras quedarse a la orilla de la obtención del título en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, la meta para el Apertura es dar ese paso que les faltó. “Lastimosamente no pudimos ganar el campeonato, pero es una de las metas, es comenzar otra vez de cero”, estableció.



Así mismo, aseguró que desconoce el supuesto interés del equipo argentino Boca Juniors por hacerse de sus servicios, pero que, sin duda, es algo que lo motiva, por lo que representa esa institución.

“No sé nada, mi mente esta acá. Que se esté hablando de eso para mí es orgullo, porque sabemos lo que es Boca, lo que genera, pero ahora en lo personal no sé nada, no sé si mi representante sabrá algo, pero yo no he tenido comunicación con él ahorita”, sentenció.