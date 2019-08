Tener a Ménéz cuesta una millonada a América 

La situación del atacante francés Jéremy Ménéz con el América resulta más que extraña, ya que ante las lesiones y bajas que ha tenido el equipo no se entiende que el galo siga "borrado" por parte de Miguel Herrera.

Está situación, incluso, ha escalado a niveles directivos. Tanto así, que Santiago Baños, presidente deportivo, insiste a que Ménéz sea tomado en cuenta, pero el entrenador de las Águilas se niega a hacerlo porque no tiene una buena relación con el francés, algo que no entienden los altos mandos americanistas.

Pero eso no es lo peor, sino que por no tener una buena relación con el técnico y al no tener mercado para poder salir del equipo, el atacante se ha convertido en un verdadero gasto para la institución, un gasto que no está dejando nada.

Ha trascendido que Ménéz gana tres millones de dólares al año, cantidad que por ahora simple y sencillamente se ha desperdiciado por cuestiones "personales", pero que pega de manera fuerte al presupuesto del América.