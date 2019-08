"Tenemos que ser más hijos de put...": Antonio Briseño

Guadalajara.- Antonio Briseño se fue directo y a la cabeza. Para que Chivas salga de esta crisis, los jugadores tienen que ser más “hijos de pu...”, tienen que ser más “cabr...”.

Al terminar el juego en el que el Guadalajara perdió ante el Necaxa 1-2, el “Pollo” no dudó en llamar la atención de sus compañeros.

“Estamos tristes decepcionados, frustrados. No estaba presupuestado esto (perder). Estamos muy tristes”.



Al preguntársele qué es lo que le pasa al club, el defensa surgido del Atlas mencionó: “No sé qué falta… Actitud, falta de concentración, tenemos que ser más, y perdón por la palabra, hijos de put…, porque si no, no se va a poder, hay que ser más cabr... estamos en Chivas no podemos bajarnos más”.

No es falta de malicia, agregó: “Es ser más cabrones, hay que estar más concentrados, más metidos. Son detalles, en León, ahora, nos están costando los partidos. Cuando vas abajo en el marcado ya no podemos reaccionar, tienen jugadores capaces y si regalas… Este equipo no está para regalar”.