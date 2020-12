Stevan Jovetic, ¿Sólo rumor o en verdad está cerca del América?

Mientras el Club América arma a su plantel para lo que será la Liga de Campeones de la Concacaf y el Clausura 2021, los intereses también mueven sus fichas para colocar jugadores en las Águilas.

La última fue la del delantero montenegrino Stevan Jovetic, actual jugador del Monaco, quien habría tenido un primer contacto con el cuadro azulcrema; sin embargo, no hay oferta oficial por el europeo, de 31 años de edad y quien porta el dorsal 10 en el cuadro de la Liga francesa.

En las últimas horas, salió el rumor de que los de Coapa están interesados sobre el europeo, para traer una “bomba” a la Liga MX. En la situación económica del balompié mexicano y en el mercado, no hay para “bombas” en el América, que por ahora ha contratado a Mauro Lainez (Tijuana) y estaría cerca de anunciar a Alan Medina (Toluca), jóvenes que llegan negociados en calidad de préstamo.

En estos momentos y con su participación en la Concachanpions, en el cuadro de Coapa no hay cupo para un extranjero más, aunque esto puede arreglarse después, ya que buscarían deshacerse de dos futbolistas con altos salarios, como Andrés Ibargüen y Roger Martínez, para abrir espacio en sus plazas de No Formados en México y buscar a alguien de calidad en el ataque para el próximo torneo, aunque tendrán que tener cuidado de no repetir la equivocación que significó Jérémy Ménez.

En estos rumores apuntan que Jovetic no seguirá en el futbol francés, con un posible acercamiento por parte de la directiva azulcrema, que por ahora no ha sido oficial.