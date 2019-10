Si Garcés se queda en Cruz Azul, los jugadores se van

Son ya muy constantes los amagues que ha hecho Víctor Garcés asegurando que se quedará como jefe en Cruz Azul, echando a Guillermo Álvarez, y diciendo que además cambiará la forma en que se contrata a los jugadores, poniendo sueldos por objetivos y quitando premios.

Esto no le ha gustado ni un poquito a la actual plantilla cementera, que está en desacuerdo total con las formas en que se piensa manejar el abogado.

Así que si Garcés se hace el mandamás, muchos, si no es que la mayoría, no piensan renovar con el club, pues no están dipuestos a perder sus privilegios, dinero, premios y demás.