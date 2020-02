El nieto de Cesare e hijo de Paolo debutó. Hay un tercer Maldini en el Milan.

Casi al final del juego en el que los Rossoneros empataron a un gol con Hellas Verona ocurrió el debut de Daniel, hijo del histórico defensor italiano.

Cesare Maldini debutó con el Triestina en 1952, pero al año siguiente pasó al Milan dónde estuvo doce años. Después los dirigió y ganó una Copa. Paolo jugó toda su carrera en el Milan dónde ganó siete scudettos y cinco Champions League.

90'

Final change for us / Ultimo cambio per i rossoneri#MilanVerona 1-1 #SempreMilan pic.twitter.com/Unki5RfQVo

— AC Milan (@acmilan) February 2, 2020