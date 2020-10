El Covid-19 no perdona a nadie, ni siquiera a Sergio Bueno, entrenador mexicano. El timonel fue víctima del coronavirus hace un par de meses y, desde entonces ha luchado por salir adelante, pero todavía sufre con las secuelas que le dejó la enfermedad en su sistema.

Han sido ocho semanas de batalla para Bueno, quien ha dirigido múltiples clubes de la Liga MX, y quien no pierde la esperanza de recuperarse al 100 por ciento, aunque todavía le falta. El Covid-19 no perdona a nadie, ni siquiera a figuras internacionales del deporte como Cristiano Ronaldo, quien volvió a dar positivo y se encuentra asintomático.



Sergio Bueno no fue tan afortunado y, las consecuencias del virus no lo dejan tranquilo. En cuanto pueda superarlas, el mexicano no pierde el deseo de regresar a los banquillos del futbol mexicano y continuar con su carrera, lo que más le apasiona en esta vida.