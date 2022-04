Uno de los cuestionamientos que ha tenido Gerardo Martino en los últimos tiempos como entrenador de la Selección Mexicana, es la ausencia del goleador histórico del Tricolor y también actual romperredes del LA Galaxy, Javier Hernández.

Sin embargo; el estratega argentino mantiene su postura y no se salió de su discurso habitual: “Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido. No hay nada que tenga que compartir con los medios. Toda cuestión que sucede dentro del ámbito de Selección Nacional, se resuelve dentro del ámbito de la Selección Nacional”.



No le cierra las puertas a nadie

Asimismo, se le preguntó a Martino, si Alan Mozo, Erik Lira y Víctor Guzmán, quien se han mostrado en buen nivel en la Liga MX, aún pueden entrar en la lista final. “Nadie le puede cerrar las puertas de ningún futbolista. Estos nombrados en diferentes momentos han participado con la Selección. Víctor (Guzmán) estuvo en un inicio, después tuvo un problema personal y ahora ha recuperado el nivel. Erick (Lira) estuvo en las últimas convocatorias contra Chile y Ecuador, probablemente esté contra Guatemala. Y (Alan) Mozo estuvo en el 2020 en algunos juegos. Los tres a lo largo de los tres años que hemos estado al frente, han tenido la posibilidad de estar y tendrán las puertas abiertas en tanto no se dé la lista definitiva”.

En esta cuestión, también entra Julio Furch, el argentino naturalizado mexicano, quien ha levantado la mano para ser llamado: “Todos los jugadores que puedan ser convocables entran en posibilidades de ser llamado. Sin decir nombres, todos pueden venir”. Mencionó que seguramente serán 26 los jugadores que puedan llevarse a la Copa del Mundo.

Selección Juvenil contra Guatemala, con Marcelo Flores

Para el juego contra Guatemala, a realizarse el próximo 22 de abril, Martino dijo que la lista será casi la misma que jugó en los juegos recientes ante Chile y Ecuador. “Será la misma idea de esos juegos. Quizá no serán los mismos exactamente, pero estarán muchos de ellos. Sólo llamaremos a 20 futbolistas y la mayoría son de la Liga de México”. Martino indicó que se tratará que Marcelo Flores, juvenil del Arsenal esté en esa convocatoria. “El futuro depende de lo que el futbolista vaya haciendo".