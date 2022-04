Conoce perfectamente lo que significa ocupar esa hirviente silla en la que hoy está sentado Gerardo Martino, por lo que hace un llamado para que no se corte el actual proceso tricolor, más allá de las vicisitudes presentadas durante el camino.

Luis Fernando Tena pide valorar lo conseguido con el "Tata" como entrenador nacional y no cortar el proceso, sobre todo a unos cuantos meses de la Copa del Mundo.

"Ha sido un proceso como todo, con baches, pero los resultados lo han respaldado y yo creo que se debería mantener al técnico, no hay por qué cambiar, y no sólo ahora, sino para el siguiente ciclo mundialista incluso", asegura el hoy entrenador de la selección de Guatemala, a la que el Tricolor se enfrentará este miércoles en el estadio Camping World. "No entiendo por qué en México nos gusta cambiar siempre de entrenador".



Sobre la polémica por la no convocatoria de Javier Hernández al representativo, el "Flaco" afirma que el delantero del Galaxy de Los Ángeles vive un gran momento, pero el "Tata" es el único que puede explicar su ausencia en las listas tricolores.

"Javier Hernández es un gran jugador, el máximo goleador de la Selección Nacional y está en un gran momento, pero no me quiero meter en las decisiones de Gerardo Martino, él deberá explicar eso", matiza.

Sobre el partido de mañana, Tena resalta que "representa una gran oportunidad para todos nosotros, porque enfrentar a México siempre es importante. No ponemos pretextos por lo que sucedió (retrasos para llegar), hay que jugar".



Tena será apenas el segundo estratega mexicano que enfrente al Tricolor, después de que Carlos de los Cobos lo hiciera al frente de El Salvador, y reconoce que todavía no sabe cuál será su sensación.

"¿Qué voy a sentir yo? No lo sé, porque estuve de aquel lado durante tres años, como auxiliar en la Mayor o técnico en la Sub-23, pero siempre es muy importante un juego de preparación contra México, porque no es amistoso", atina a decir.

