Selección de Estados Unidos tendrá igualdad de salarios en equipos femenil y varonil

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) y las asociaciones de jugadoras y jugadores de las selecciones nacionales estadounidenses llegaron este miércoles a un acuerdo histórico para un nuevo convenio colectivo que logra la igualdad salarial en el futbol profesional en el país.

La USSF garantizará "igualdad salarial por medio de términos económicos idénticos", según informó en un comunicado oficial, y se convierte de esta manera en la primera federación en igualar los premios por participar en la Copa del Mundo tanto para la selección femenina como para la masculina.



Los convenios colectivos estarán en vigor hasta 2028 e incluyen "compensación idéntica por todas competiciones incluyendo la Copa Mundial de la FIFA y la introducción de un mecanismo idéntico para compartir todos los ingresos comerciales de ambos equipos".

"Los acuerdos asegurarán que los jugadores de las selecciones nacionales de Estados Unidos sigan siendo de los mejores pagados en el mundo", agregó la USSF. El convenio prevé además el "reparto con una división igual del 50 %" de los ingresos generados por transmisión y patrocinios y la USSF se comprometió además a pagar a las jugadoras y a los jugadores una parte de los ingresos de la venta de entradas para los partidos disputados como locales.



The agreements, which run through 2028, contain:

Equalization of FIFA World Cup prize money

Identical appearance fees and game bonuses

Commercial revenue sharing for the first time ever

CBA Fact Sheet https://t.co/At6VSKzjiN pic.twitter.com/ugr7zxEu6k

— U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022