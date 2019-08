Se le viene un nuevo castigo al Veracruz

El Veracruz ya no sabe para dónde hacerse. Que sus jugadores no quieren entrenar, que le descuentan puntos, que no gana desde hace más de un año... Y ahora le salió una nueva deuda.

Matías Cahais, defensa chileno que jugó con los escualos en el Apertura 2016, ganó una demanda por falta de pago, obligando a Fidel Kuri a desembolsar millón y medio de dólares.

Pero ¿de dónde sacará dinero para liquidar? Nadie sabe y, si se le llega a olvidar, ya no lo van a castigar con pérdida de puntos, lo que viene ahora es prohibirle la transacción de jugadores por un año a nivel nacional e internacional y, después, la pérdida de la categoría.