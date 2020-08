Se le cae a Higuera el plan de transmitir a su propio equipo por TV

El sueño de José Luis Higuera está muy lejano a cumplirse. Cuando ya tenía todo listo, arreglado y hasta promocionado en sus redes, la realidad le vino de golpe y porrazo.

Resulta que los derechos de transmisión de la Liga de Expansión pertenecen precisamente a la liga, quienes negociaron directamente con las televisoras interesadas.

Así, ESPN, Megacable, Fox Sports y TUDN se hicieron de estos derechos, que en esta ocasión se venden por ventanas, no por equipos. Es decir, los partidos que serán en martes, miércoles, jueves y domingo tendrán horarios específicos y se negoció exactamente eso.

Cuando Higuera quiso poner a su propio equipo en su propia plataforma, resultó que no puede hacerlo si no compra los derechos correspondientes. Así que por más dueño, o paga, o no hay transmisión.