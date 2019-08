Se cumplen 20 años del debut de Rafa Márquez en Europa

El 14 de agosto de 1999 quedó marcado en la historia como una fecha crucial para el futbol mexicano. Ese día, Rafael Márquez debutó en Europa, como jugador del Mónaco.

Su primer paso en el balompié del viejo continente no pudo ser más firme. Jornada 3 de la Ligue 1, el AS Mónaco propinó un contundente 4-0 al Bastia, con destellos de talento del joven defensor, recién incorporado al club tras levantar la Copa Confederaciones 1999. Aquella temporada, los 'Rouge et Blanc Princes' se coronaron en Francia.

Con 20 años de edad y menos de tres transcurridos desde su debut profesional con el Atlas, 'Rafa' ya acaparaba reflectores, pero pocos vislumbraban el alcance que tendría. Uno de ellos, Claudio Suárez, con quien compartió en varias ocasiones la defensa central de la Selección Mexicana, platica sus impresiones en charla con EL UNIVERSAL Deportes.



"De inmediato noté su calidad. Él ya había debutado con Selección, pero cuando nos tocó jugar juntos, me bastó un momento para saber que era diferente", recuerda el 'Emperador'.

Y vaya que lo fue, porque hace 20 años, como hoy, una cosa era llegar al futbol europeo y otra, muy distinta, triunfar en él. Hasta entonces, sólo Hugo Sánchez había logrado lo segundo, pero Márquez no se conformó con las expectativas cifradas en su juego; se consagró como el segundo —y último (hasta ahora)— mexicano en consolidar una carrera estable en un equipo "A" de la UEFA, durante su paso por el Barcelona, club por el que fichó en 2003 y permaneció hasta 2010, con cuatro títulos de Liga y dos de Champions League de por medio.

Claudio rebobina a lo que atestiguó. "Rafa era muy joven cuando llegó a la Selección Mexicana y yo era de la gente con experiencia. Manolo (Lapuente) no había decidido quién iba de qué lado y ambos éramos de perfil derecho. Cuando salimos a calentar, le pregunté qué lado prefería y escogió el derecho, le dije que se fuera al izquierdo porque yo era el capitán. Él aceptó sin reproches y enseguida le dije que era broma, que yo tomaría el izquierdo (risas)", narra el surgido de Pumas y confiesa que a este día le sorprende la confianza que Márquez Álvarez mostraba desde sus inicios.

La capacidad del 'Káiser' lo llevó a rozarse con jugadores emblema, como lo son el propio Claudio Suárez para el tricolor y Carles Puyol para el Barça, líderes que le enseñaron y hasta cierto punto, lo encaminaron.



"En la Copa América de 1999, en Paraguay, llegó gente del Mónaco a tentarlo. Jorge Campos y yo, conscientes de su nivel y de sus cualidades, le dijimos que ni lo pensara", relata el oriundo de Texcoco. "El resto es historia", agrega.

En efecto, Rafael Márquez es un histórico. Es la precisión de sus pases largos, su sentido de ubicación, su liderazgo en el campo, su clase con el balón, sus cinco mundiales (capitán en todos) y su airoso andar por Europa, ese que comenzó un día como hoy, hace 20 años.

