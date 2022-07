Santiago Giménez: Jugué como si hubiera sido mi último partido en Cruz Azul

Son pocos los detalles que separan a Santiago Giménez del Feyenoord de la Eredivisie. En el partido de Cruz Azul contra el Puebla por la cuarta fecha del Apertura 2022, el joven delantero marcó los dos goles de La Máquina y consciente de lo que está por pasar, lo jugó como si se tratara de su último partido como jugador celeste.

“Todavía no sé. No me han dicho nada. Lo jugué como si fuera el último, todo puede pasar no hay nada seguro”, comentó Giménez al término del partido ante La Franja.



Vive un gran momento con Cruz Azul. Esto le podría alcanzar para ser considerado por Gerardo Martino para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero irse al Viejo Continente podría ser un riesgo y que lo pierda todo.

“Es un poco riesgoso salir a Europa, pero me gusta tomar los riesgos. Es un riesgo por el Mundial, que vaya a Europa y ni juegue, pero de esto se trata el futbol, de cumplir los sueños y los objetivos”.

En caso de irse al Feyenoord, le gustaría ser recordado como, “Una gran persona y después como alguien que amo a la institución”.

Lee también: Diego Aguirre lamenta la posible salida de Santiago Giménez a Europa