Salarios en Chivas, dependerán del futuro en el futbol mexicano

Con la suspensión del Clausura 2020, la economía de los clubes en la Liga MX se ha visto afectada, sin el ingreso de dinero por parte de patrocinios, transmisiones, entre otros.

En Chivas, se tomó la decisión de implementar el modelo de diferir salarios, misma que se mantiene hasta el momento, esperando que todo regrese a la normalidad en los siguientes meses.

“La decisión que tomó Chivas simple y sencillamente fue diferir de alguna manera los sueldos hasta que la situación se normalice. En eso estamos nada más, todavía no hemos avanzado a más, esperemos, si las cosas vuelven a la normalidad, y los patrocinadores y la televisión y todo como funciona el futbol en el aspecto de mercadotecnia se normaliza, no creo que haya problema”.

La postura de los salarios ha surgido de forma individual en los clubes, de manera independiente a la Liga MX, es por ello que cada equipo se ha manejado de diferente forma.

“No se ha tocado ese tema en cuanto a la liga. No ha salido una referencia que nos pueda dar la liga, cada equipo ha venido, me parece, actuando de diferente forma. Pudiera llegar el momento, si así lo considera la gente de la liga o de la Federación incluso si es necesario, de tomar una postura, pero no se ha llegado a eso todavía”.

