La dupla en el atacante del Inter de Miami, Gonzalo Higuaín-Rodolfo Pizarro comienza a dar frutos, al menos en el partido del Inter de Miami frente al Dallas FC.

El atacante mexicano abrió el marcador después de una asistencia del exjugador de la Juventus, Napoli y Real Madrid.

Gonzalo Higuaín le filtró el balón dentro del área a Rodolfo Pizarro quien definió con un disparo cruzado al minuto 33.

El gol del mexicano no fue suficiente, pues, el marcador terminó 2-1 en favor del Dallas FC, el primero del equipo texano fue por parte del exjugador del Pachuca, Franco Jara desde el punto penalti, mientras que el segundo fue de Hollingshead al 80'.

Video:

Fútbol with rhythm

Pellegrini, Higuain and @Rpizarrot combine for the first dance of the night! #InterMiamiCF pic.twitter.com/7Gi3VI5ZG5

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 29, 2020