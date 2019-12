Richard Sánchez le ilusionaría jugar Libertadores con América

Entre la buena paga y el prestigio internacional, el América es un refugio para los jugadores sudamericanos al momento de llegar a México, quienes sin embargo, extrañan los torneos de la Conmebol.

Imaginar que las Águilas y su actual plantilla regresen a una Copa Libertadores emociona al paraguayo Richard Sánchez. “¡Sí! Me gustaría, por qué no...”, expresó el mediocampista de las Águilas.

Leer también: Richard Sánchez quiere ser el héroe de América ante Morelia

Entre los beneficios que daría la presencia de un club mexicano en una cancha sudamericana, el paraguayo opinó que “el futbol mexicano es muy competitivo, no estaría de sobra agregar eso, este futbol sería más competitivo”.

Respecto a su llegada al Nido y el trabajo con el técnico Miguel Herrera, el ex del Olimpia se mostró realizado.

“Siempre motiva venir a un equipo grande, cuando se presentó la oportunidad no lo dudé, estoy contento en América y con el Piojo me siento muy bien, es un técnico que exige lo máximo, con el tiempo me he podido acomodar con el grupo, a la hora de la práctica se hace trabajo muy bueno”.

Leer también: Mohamed, de ser despreciado por Cruz Azul a llevar a la final a Monterrey