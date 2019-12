Richard Sánchez, agradecido con el América

En su retorno a los etrenamientos, Richard Sánchez se mostró optimista y confiado de brillar con el América, rumbo a la final del torneo Apertura 2019.

"Soy consciente de lo que puedo aportar al equipo", expresó el mediocampista paraguayo, quien marcó su primer gol azulcrema durante los cuartos de final, contra los Tigres.

Pero Sánchez recalcó su agradecimiento por la confianza que la institución americanista le ha brindado.

"Ahora, gracias a Dios, me está tocando [demostrar], después de agarrar confianza. Hay que aprovecharlo al máximo".

Richard, quien se ha acomodado junto con Guido Rodríguez en la contención, concluyó que ante el Monterrey no se deben confiar por si llega o no con desgaste físico, por el viaje a Qatar, donde disputarán el Mundiald e Clubes.

"Pueden ir cansados. Hay que trabajar muy duro", remató