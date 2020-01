Ricardo Peláez pide apoyo a selección parejo y con reglamento

El Guadalajara concretó fichajes importantes para el siguiente certamen, con piezas de mucha calidad que buscarán ayudar al equipo a salir del abismo, sin embargo, tal es la calidad que el Rebaño tendrá elementos de selección nacional en su plantilla.

Ricardo Peláez, se dice en la mayor de las disposiciones para apoyar al combinado tricolor cuando sea necesario, pero respetando el reglamento y además, siendo parejos con todos los equipos, sin excepción alguna.

“De acuerdo a las reglas, y están escritas. Creo que si me convocas a cuatro tengo derecho a postergar mi fecha. Vamos a respetar lo que está escrito y lo unico que si voy a exigir es “todos parejos”, parejitos todos iguales, uno no da pues yo tampoco doy, todos damos, damos todos. Que el compromiso sea parejo para todos y no por equipos. No estamos para exigir, estamos para colaborar. Tenemos toda la disposición de apoyar a selecciones nacionales, en todo momento y en todas las categorías”.

El mayor problema que encuentra Peláez no es en este torneo, sino hasta el próximo, donde el calendario de la selección nacional se cruza de forma importante con los compromisos del Rebaño.

“Ya he estado en comunicación con la gente de selecciones nacionales, en varios sentidos, vamos a juntarnos. Creo que el preolímpico es en fecha FIFA, por lo menos ahí me quedo tranquilo para este torneo, pero en el inicio del siguiente torneo hay un cruce importante de calendarios”.

Firmarán un compromiso para reducir la indisciplina en Chivas

El problema de la indisciplina en Guadalajara ha sido una constante en los últimos años, situación que siempre ha dado de que hablar en el entorno del club, en jugadores que no han mostrado un compromiso con la institución. Por ello, para el siguiente torneo, todos los miembros de la institución rojiblanca firmarán un documento que deje el compromiso por escrito.

“Queremos un equipo disciplinado, queremos futbolistas de 24 horas, queremos que el futbolista sea un ejemplo para los niños que vienen atrás, dentro y fuera de la cancha y se requiere un gran compromiso. Vamos a firmar un compromiso todos, este próximo viernes, donde hablamos de los objetivos que tenemos, pero también de los retos que nos brinda Dios, el destino, de lograr trabajando juntos. Si todos estamos unidos y cada quien aporta lo que tiene que aportar, los objetivos se van a cumplir”, detalló Ricardo Peláez.

Las indisciplinas son fáciles de detectarse, así lo ve el dirigente del Rebaño, quien busca enmendar el camino en ese aspecto.

“Hay que ser un equipo disciplinado en todos los sentidos, Tenemos que estar muy comprometidos en ese aspecto con los jugadores. El futbolista vive de su cuerpo, entonces es descanso, alimentación y trabajo, y si hay indisciplinas y tienen que ver con ese aspecto, se notan, es muy fácil de descubrir”.