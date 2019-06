Renato Ibarra, expulsado de la Selección de Ecuador

Renato Ibarra jugador del América y quien estaba concentrado con la selección de Ecuador en la Copa América, negó que él haya abandonado a su equipo nacional y señaló que Hernán Darío Gómez, el técnico, lo expulsó.

“Estoy triste por las declaraciones del profe Hernán Darío (quien dijo que Ibarra abandonó la selección por falrta de actitud) ,le agradezco las oportunidades que me dio, pero yo no dejé la selección...”.

Aclaró que llegó con molestias a la concentración, “y antes del juego contra Chile me resentí por un choque dos días del juego ante Chile. Decidí parar y el Profe Bolillo se metió a mi habitación el jueves por la noche, estaba con mi hermano y me comentó que no me veía bien en los entrenamientos, amargado, no sé con qué intención me dijo estas cosas y me dio de baja.

Así que yo nunca abandoné la selección y no voy a estar donde no me quieran” comentó a la radio ecuatoriana. Afirmó que a él no le gusta la polémica: “Estuve con Reinaldo Rueda y nunca tuve problemas… Con Gustavo Quinteros igual. No he sido titular indiscutible en la selección, pero siempre que soy llamado estoy ahí… pero ahora con el Bolillo es algo complicado. No tuve oportunidad de despedirme de mis compañeros. Ellos estaban tomando la siesta cuando el avión salió. Estoy triste con eso”.



Esto lo tiene muy mal, pero “lo acepto, él tomó la decisión, pero yo no abandoné al equipo nacional. Llevé a mi familia porque tenía muchas ganas de mostrarme”. El América no sabía del tema.

“Llegué a Miami e informé a los médicos de la selección de mis molestias, pero me dejaba entrenar, cuando tuve el choque fue que decidí parar y el “Bolillo” me dejó fuera de la Selección. Sé que mientras el profe Hernán esté en la selección no volveré al equipo, es complicado, pero aclaro, la decisión fue de él, no mía”.

Ahora se tomará unos días hasta que América “me llamé, ellos están en Cancún de pretemporada, ahí estoy feliz, acabo de firmar cuatro años con ellos, y eso habla bien, porque ahí la presión es grande, siempre es grande”.