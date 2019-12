Real Sociedad vs Barcelona, En vivo LaLiga

La vuelta de Jordi Alba, unida a la presencia en ataque del tridente Messi-Luis Suárez-Griezmann, destacan en un Barcelona que no piensa en el Clásico ante el duelo con una Real Sociedad donde no figura el brasileño Willian José en su once inicial.

Los once iniciales son los siguientes:

Real Sociedad: Remiro; Zaldúa, Llorente, Zubeldía, Monreal; Merino, Oyarzabal, Odegaard, Guevara; Portu, Isak,

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, De Jong; Messi, Luis Suárez, Griezmann.